بخصر منحوت.. ظهور لافت لـ آيتن عامر بعد خسارة وزنها

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة بعد خسارة وزنها.





وظهرت ايتن عامر باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الجنزارى بخصر منحوت .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز ايتن عامر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ايتن عامر ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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