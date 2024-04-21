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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل قتلا شخصا لخلافات سابقة بشبين القناطر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل "هارب"، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام بندقية خرطوش بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، لجلسة الثلاثاء المقبل لحضور محامي المتهمين الأصيل ولسماع المرافعة.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29882 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 26 / 3 / 2023 قام كل من "محمد ع م"، 31 سنة، خفير خصوصي، مقيم بلبيس محافظة الشرقية، و"محمد ض إ"، عاطل، هارب، مقيم عزبة السلام بالقناطر الخيرية، قتلا المجني عليه الخطيب رزق أحمد موسى عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده المجني عليه به، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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