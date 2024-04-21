متحرمش نفسك.. استشاري تغذية هيقولك تاكل إزاي بطريقة صحية عشان وزنك ميزيدش

قال الدكتور مصطفي ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، إن الأعياد مرتبطة في الوطن العربي بالأكل.

وقال ساري خلال برنامج "جو هيلثي" مع الإعلامية حنان الحسيني المذاع علي قناة "صدي البلد": "إحنا مش هنمنع الناس من الأكل احنا هنقولك تأكل ازاي بطريقة صحية عشان وزنك ميزيدش ومتحرمش نفسك من الأكل".

وأوضح استشاري التغذية وعلاج السمنة، أن أفضل طريقة صحية لتناول الطعام لعدم زيادة الوزن وعدم ضعف الصحة والحرمان، مؤكداً أن أفضل نظام غذائي بعد الخروج من رمضان وجبتين في اليوم وجبة إفطار كاملة ووجبة غداء لتنزيل الوزن الزائد من رمضان.