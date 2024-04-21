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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف ذكي وحسام غالي وأحمد حلمي في عزاء صلاح السعدني

صدى البلد

استمر توافد نجوم الوسط الفني والرياضي على عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

 

وحضر إلى العزاء ،  باسم سمرة إسعاد يونس، الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي وأحمد حلمي والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيليةو غيرهم كثير 


ورحل الفنان صلاح السعدني عن عالمنا ، الجمعة، عن عمر ناهز 81 سنة، وهو من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .


قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".و غيرهم كثير من الأعمال الجميلة 

تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة، فقد ترسخت شخصية العمدة في أذهان الجمهور. 

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IMG_20240421_210643
IMG_20240421_210628
IMG_20240421_210628

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