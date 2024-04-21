الرئيس الإسرائيلي يطالب أوروبا بأن "تستيقظ" وتواجه التهديد الإيراني

في مقابلة مع وسائل الإعلام التابعة لشركة أكسيل سبرينغر، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على الحاجة الملحة لأن يدرك القادة الأوروبيون التهديد الذي تشكله إيران في الشرق الأوسط وخارجه والتصدي له. وأعرب هرتزوغ عن قلقه إزاء دعم إيران لروسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا وتعزيز برنامجها للأسلحة النووية، واصفا إيران بأنها "إمبراطورية الشر".

وحث هرتزوغ أوروبا على اتخاذ إجراءات حاسمة، مشددا على أن الفشل في القيام بذلك قد يكون له عواقب وخيمة في المستقبل. ودعا الزعماء الأوروبيين إلى توحيد الجهود مع حلف شمال الأطلسي ومواجهة ما يعتبره التهديد المتزايد الذي تشكله إيران.

ووسط انتقادات للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، أكد هرتزوغ على أهمية إعطاء الأولوية للتهديد الذي تمثله إيران. وسلط الضوء على الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران ردا على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ، مشددا على ضرورة اليقظة في مواجهة العدوان الإيراني.

وتطرقت المقابلة أيضا إلى الوضع السياسي في إسرائيل، حيث رفض هرتزوغ دعوات لإجراء انتخابات جديدة من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر. وشدد هرتزوغ على أهمية السماح للجمهور الإسرائيلي باتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل السياسي للبلاد دون تدخل خارجي.

وعلى الرغم من الخلافات حول السياسة فيما يتعلق بغزة وإيران، أشاد هرتزوغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن ووصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل". ومع ذلك، أكد مجددا التزام إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات، حتى في مواجهة المعارضة أو الدعوات لضبط النفس.