رشاقة لافتة.. إطلالة ساحرة لـ ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

تحرص النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بأحدث إطلالاتها.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة رياضية لفتت انتباه الجمهور، واعتمدت مكياج ناعم مع شعر منسدل ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن أحمد العوضي

سبق أن أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين.