أبو الغيط: حرب 7 أكتوبر حركت المياه الراكدة.. فيديو

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أحداث 7 أكتوبر، قائلا إن حرب 7 أكتوبر حركت المياه الراكدة لكنها ألحقت أذى كبيرا بالنسيج الفلسطيني.



وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الغرب أعطى إسرائيل كارت أبيض للتصرف الإجرامي بشأن الفلسطينيين"، معقبا: "لا أفهم أن يقتل 34 ألف قتيل ويكون هناك صمت ودعم مستمر لليهود.

وأشار إلى أن الغرب تنبه للخطأ الذي اقترفوه بإعطاء تل أبيب الفرصة لإقامة المجازر، خاصة أن إسرائيل هي نتاج مشكلة أوروبية تم ترحيلها للشرق الأوسط.

واستكمل أبو الغيط: وزير مالية إسرائيل المتطرف رفض اتهام تهم إبادة ضد بلاده، ولا بد من إجراء التسوية والبعد عن منهج الخداع الأمريكي والتناقض في كيفية تقديم سلاح لإسرائيل لقتل المدنيين والحديث عن إدانة القتل عبر جيشهم للمدنيين بل وتلقي مساعدات لهم في البحر بداعي الإنسانية.

