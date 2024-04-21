انتخابات الأكوادور .. الرئيس نوبوا يسعى للحصول على دعم ضد الجريمة

يتوجه أكثر من 13 مليون إكوادوري إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لإجراء استفتاء تهيمن عليه القضايا الأمنية، في تصويت يمكن أن يشكل المستقبل السياسي للرئيس دانييل نوبوا وأجندته المتشددة ضد الجريمة.

وتولى نوبوا، وهو نجل قطب موز، منصبه في نوفمبر الماضي كأصغر رئيس في تاريخ الإكوادور على خلفية وعد بكبح جماح الجريمة المتفشية التي حولت الدولة التي كانت هادئة ذات يوم إلى دولة تعاني من العنف وحروب النفوذ بين عصابات المخدرات.

ومنذ ذلك الحين، شرع في تنفيذ أجندة صارمة أعلن فيها 'الحرب' على أكثر من 20 عصابة إجرامية وصفها بأنها 'إرهابية'، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، وأذن بمداهمة مثيرة للجدل للغاية على السفارة المكسيكية. في كيتو للقبض على نائب رئيس الإكوادور السابق الهارب المتهم بالفساد.

ويقول الخبراء إن تصويت اليوم الأحد سيكشف الكثير عن مدى الدعم العام لنوبوا والقرارات التي اتخذها في الأشهر الستة الماضية ويمكن أن يكون عاملاً حاسماً في ما إذا كان يسعى لولاية أخرى عندما تنتهي ولايته الحالية في مايو 2025.

وسيطرح الاستفتاء 11 سؤالا، خمسة منها ستعدل الدستور في حالة الموافقة عليها وستة استشارية. يحق لأكثر من 13 مليون من سكان الإكوادور البالغ عددهم حوالي 18 مليون نسمة التصويت ــ وفي الإكوادور، التصويت إلزامي.

ومن بين أكبر المقترحات التدابير التي تسمح للجيش بالقيام بدوريات مع الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة (وهو أمر لا يمكن أن يحدث حاليا إلا في ظل حالة الطوارئ، التي تبلغ مدتها 90 يوما)؛ السماح بتسليم الإكوادوريين (وهو أمر محظور حاليًا بموجب الدستور)؛ وتشديد العقوبات على المدانين بارتكاب جرائم العنف.

وقال نوبوا في حدث عسكري في مارس: 'نحن بحاجة إلى إصلاحات عاجلة تسمح لنا بحماية أمننا'. وأضاف: 'هذه العملية لا يمكن أن تستمر إلا إذا قدمنا ​​للشرطة الوطنية والقوات المسلحة الدعم الواضح والثابت الذي نقترحه في الاستفتاء'.

كانت الإكوادور، موطن جزر غالاباغوس واقتصادها الدولاري المشجع للسياح، تُعرف ذات يوم باسم 'جزيرة السلام'، وتقع بين أكبر منتجين للكوكايين في العالم، بيرو وكولومبيا.

لكن الموانئ العميقة في البلاد جعلت منها نقطة عبور رئيسية للكوكايين الذي يشق طريقه إلى المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا. وتخوض المنظمات الإجرامية المتنافسة معركة للسيطرة على طرق التهريب هذه.

ويمتد هذا العنف بشكل متزايد إلى المجال العام بطريقة وحشية. ووفقا لأرقام الشرطة الوطنية الإكوادورية، بلغ معدل جرائم القتل في عام 2016 5.8 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص. وبحلول عام 2022، ارتفع إلى 25.6، وهو مستوى مماثل لما هو عليه في كولومبيا والمكسيك، وهما دولتان لهما تاريخ طويل من عنف عصابات المخدرات.

وكان استياء الإكوادوريين المتزايد من الظروف الأمنية المتدهورة هو الذي دفع سلف نوبوا غييرمو لاسو إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي.

وفاز نوبوا، الذي كان مبتدئاً سياسياً نسبياً في ذلك الوقت، في تلك الانتخابات في جولة الإعادة برسالة متشددة ضد الجريمة اكتسبت المزيد من الصدى عندما اغتيل المرشح المناهض للفساد فرناندو فيلافيسينسيو في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية.

وبعد بضعة أسابيع فقط من ولاية نوبوا، أعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد تدهور الوضع الأمني ​​بطريقة مذهلة في أعقاب هروب زعيم العصابة سيئ السمعة أدولفو ماسياس، المعروف أيضًا باسم فيتو، من سجن في غواياكيل، أكبر سجون البلاد الأكثر خطورة.

وردا على الهروب، نشرت الحكومة أكثر من 3000 من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة للعثور على فيتو. كان الأمر غير ناجح.

وردت الجماعات الإجرامية بالشروع في موجة من الهجمات العنيفة ــ بما في ذلك الاستيلاء على محطة تلفزيون كانت تبث برامجها على الهواء مباشرة ــ في استعراض للقوة كان المقصود منه تثبيط حملة القمع.

وبعد ساعات، اتخذ نوبوا خطوة غير مسبوقة بإعلان 'نزاع مسلح داخلي' وأمر القوات المسلحة الإكوادورية 'بتحييد' أعضاء أكثر من 20 عصابة وصفها بالجماعات الإرهابية.

وقال نوبوا لكريستيان أمانبور على شبكة سي إن إن في يناير: 'لقد أعلنت الحرب على الإرهابيين. هذه ليست عصابات تقليدية. وهي جماعات إرهابية.

واضاف 'إنهم قوات مسلحة منظمة للغاية ومنظمة وتروع مناطق بأكملها وسيطرت في السنوات القليلة الماضية على سجون أمتنا'.