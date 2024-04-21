أبو الغيط: على كل جيل أن يتحمل مسئولية القضية الفلسطينية حتى يتم حلها

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية أجيال ويتحملها كل جيل.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يوجد قادة مصريين شاركوا في المواجهة في الأربعينات من القرن الماضي، وعلى كل جيل أن يتحمل مسئولية القضية الفلسطينية حتى يتم حلها".

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي التي تقرر مصيره، ومن يتم انتخابه في الانتخابات الفلسطينية المقبلة سيكون ممثلًا للسلطة.