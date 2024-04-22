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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصاروخ جو أرض.. جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة له في لبنان

طائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة له عن طريق صاروخ أرض جو فوق الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس: "وفي وقت سابق من هذه الليلة، أطلق صاروخ أرض جو على طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء لبنان، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في الأراضي اللبنانية. 

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.

وأضاف جيش الاحتلال، أنه نتيجة للحادث هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي أطلق منه الصاروخ.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيواصل العمل في سماء لبنان لإنجاز مهام جيش الدفاع الإسرائيلي.

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