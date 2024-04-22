صحف الإمارات اليوم.. 12 حالة وفاة جراء السيول في اليمن.. الرئيس التركي يزور العراق لبحث ملفات المياه والنفط.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيا

الدفاع الإماراتية: انطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024

الرئيس التركي يزور العراق اليوم لبحث ملفات المياه والنفط والأمن الإقليمي

اليمن.. ارتفاع الوفيات الناجمة عن السيول في حضرموت والمهرة

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبالة البحر الشرقي

11 مفقوداً وإجلاء عشرات الآلاف جراء الأمطار والفيضانات جنوب الصين



سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

محليًا، نقلت صحيفة "البيان"، أن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي أعلنت اليوم عن اكتمال وصول القوات الجوية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لأرض الإمارات وانطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024 ، والذي يقام في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة.

أما في الشأن العربي، قالت صحيفة "البيان"، إن مصادر محلية وسكان باليمن ذكرت إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب شرق اليمن جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي يضرب جنوب الجزيرة العربية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ بدء السيول في اليمن إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وبشأن الوضع في الشرق الأوسط، قالت صحيفة “الخليج”، إن الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط طائرة مسيّرة عائدة له في جنوب لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو، إثر إعلان حزب الله إسقاط طائرة من دون طيار، في إطار المواجهة اليومية المستمرة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان صباح الاثنين «في وقت سابق الليلة الماضية أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو حلقت في سماء لبنان وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية».

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري اليوم الاثنين زيارة رسمية الى بغداد هي الأولى له منذ أكثر من عقد، يناقش خلالها ملفات عدة أبرزها تقاسم المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، اجتاحت موجة شديدة الحرارة أجزاء من بنجلاديش، حيث تراوحت درجات الحرارة العظمى ما بين 40 درجة مئوية وأكثر من 42 درجة مئوية في بعض المناطق من البلاد.

أما صحيفة "الاتحاد" فقالت: إن الجيش في كوريا الجنوبية، ذكر اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أنه فُقد أثر 11 شخصاً وتمّ إجلاء عشرات الآلاف جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت جنوب الصين، وفق ما أورد الإعلام الرسمي اليوم الاثنين.

وهطلت أمطار غزيرة على مقاطعة قوانجدونج بجنوب البلاد في الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وأثار مخاوف من فيضانات «لا يحدث مثلها سوى مرّة واحدة في قرن من الزمن»، وفق الإعلام الرسمي.