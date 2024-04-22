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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: غادة عادل وهالة خليل أبرز المكرمين

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي

قالت صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إنّ أفلام المهرجان تناقش قضايا المرأة، موضحةً: "لدينا مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، كلهم ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات"، ولافتةً إلى أن الفنانة غادة عادل والمخرجة هالة خليل ستكونان أبرز المكرمين.

وأضافت "مراد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "تونس ضيف شرف المهرجان في هذه الدورة، كما أن لدينا مشاركَات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، حيث يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات".

وتابعت المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "نركز على انتصار المرأة وتحقيق الانجازات والشغف والطموح ولا نبرز معانتها فقط، كما أن لدينا أفلاما تبرز قضايا المراهقات وكيف يؤذي الناس أنفسهم بسبب الهوس بالشهرة، والهوس بالجسم المناسب بسبب وضع المجتمع للمرأة في قوالب معينة".
 

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