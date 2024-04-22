20 صورة ترصد انتظام امتحانات المهام الأدائية والمواد غير الأساسية بمدارس القاهرة

استكمل اليوم طلاب مدارس القاهرة ، امتحانات المهام الأدائية وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وفقا للجداول المعلنة في كل مدرسة من المدارس التابعة لمحافظة القاهرة.

وأكدت الإدارات التعليمية بالقاهرة، أن جميع امتحانات المهام الأدائية وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، تسير بشكل منتظم وهادئ وبدون أي شكاوى أو مشكلات .

وكانت قد تلقت الإدارات التعليمية ، أحدث القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس ، والتي تمثلت في :

الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لوضع امتحانات الترم الثاني 2024.

ان تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمعايير الفنية للامتحان.

ان تشتمل الورقة الامتحانية لجميع أجزاء المنهج التي تم تدريسها.

توزيع الأسئلة بشكل يناسب قياس جميع المستويات العلمية والفكرية بين الطلاب.

التأكيد على السرية المطلوبة في الامتحانات لمنع أي حالات تسريب.

وضع ضوابط وإجراءات احترازية جديدة لمنع الغش.

ارتباط أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بأهداف المقرر وموضوعاته.

توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.

أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.

أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة.

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع

امتحانات المهام الادائية والمواد غير المضافة للمجموع