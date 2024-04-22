تمتص ثاني أوكسيد الكربون.. خبير بيئي يكشف أهمية الأشجار للحد من تغيرات المناخ

أكد الدكتور مجدي علام، الخبير في شئون البيئة وتغيرات المناخ، أن الإحتفال بيوم الأرض يأتي للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنواع النباتات والأشجار، مشيرا إلى أنه نعتبر كل ورقة شجر عبارة عن مصفاة طبيعية تمتص غاز ثاني أوكسيد الكربون ومصنع لإنتاج الأكسجين.

وقال مجدي علام، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن العالم الأن أصبح في حاجة إلى الأكسجين، خاصة مع زيادة التلوث الذي حدث من الدول الصناعية، لذا كان لا بد من الإهتمام بالغطاء الأخضر، من الأشجار والنباتات.

وتابع الخبير في شئون البيئة وتغيرات المناخ، أن ظاهرة الإحتباس الحراري، هي المسبب الرئيسي لما يحدث في العالم من ارتفاعات درجات الحرارة، والبرودة الشدية، وإختفاء فصول الربيع والخريف.

وأشار مجدي علام إلى أنه كنا نتمنى من مؤتمر المناخ "كوب 27"، أن يكون قمة التنفيذ، من أجل الحد من التغيرات المناخية، التي حدثت من الدول الصناعية.