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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بشبين القناطر

تصادم
تصادم

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص أمام بمنطقة كوبرى عبدالعال في مدينة شبين القناطر وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنطقة كوبرى عبدالعال بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ووقوع عدد من المصابين وتعطل حركة الطريق.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية وقوع الحادث بين سيارتي ميكروباص، وأسفر الحادث عن سقوط 9 مصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شبين القناطر الأجهزة الامنية القليوبية بمديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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