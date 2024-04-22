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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تعاود للانعقاد غدا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة ، علي أن تعود للإنعقاد غدا الثلاثاء في تمام الحادية عشر صباحا.

جاء رفع الجلسة بعد الانتهاء من مناقشة كافة مواد مشروع قانون التامين الموحد فيما عدا المواد المستحدثة والمواد المرجئة والتي سيتم الفصل فيها بجلسة الغد.                         

كما تشهد جلسة الغد ايضا  الاستماع  إلي  البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب،غدا الثلاثاء  البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.                         

كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.    

و جاءت الارقام الخاصة بموازنة 24/25  لتؤكد ان هناك زيادة متوقعة فى الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2%.

كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلي جملة الإيرادات  22.8% فى الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالي 15.4% فى الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31% وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة .

وشهد بند الأجور زيادة فى مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وشهد مشروع الموازنة زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20 % ؛ مع تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارا للتعليم بموازنة العام المالى المقبل وأكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمى، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليارا لدعم الصادرات و40 مليارا لـ "تكافل وكرامة"، ويبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، وتبلغ  جملة  المصروفات  في مشروع الموازنة بلغت  6.6 تريليون جنيه.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وزير المالية د محمد معيط الايرادات

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