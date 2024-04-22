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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض طعن ناقد رياضى على حكم تغريمه لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور

مرتضي
مرتضي

قضت دائرة الاثنين ج بقبول طعن أبو المعاطي زكى على تغريمه مبلغ 10 ألف جنيه شكلا وفي الموضوع برفض الطعن لاتهامه بسب وقذف مرتضى منصور وتأييد الحكم الصادر ضده.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، برفض المعارضة الاستئنافية للناقد الرياضي أبو المعاطي زكي علي حكم تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه   لصالح مرتضى منصور.

وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرتضي منصور، وتؤيد الحكم.

وكان مرتضى منصور قد تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وازعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة2023م جنح اقتصادي.

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