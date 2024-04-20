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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعزي أحمد السعدني في وفاة والده

صدى البلد

نعى المستشار مرتضى منصور، الفنان الراحل صلاح السعدني، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

وكتب: “المستشار مرتضى منصور يتقدم بواجب العزاء للفنان الكبير العملاق الأستاذ صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية وواحد من آخر جيل الموهوبين، كان فنانا محترماً مثقفا ملتزماً واعيا بقضايا وطنه، كان يتمتع بخفة ظل تلقائية تعلمها من شقيقة الأكبر الكاتب الساخر العظيم الأستاذ محمود السعدني، رحم الله الشقيقين وأسكنهما فسيح جناته”.

وتابع: “البقاء لله يا أحمد يا سعدني أنت وشقيقتك أنتما والأعمال السينمائية والتليفزيونية العملاقة التي تركها والدكما الفنان العملاق صلاح السعدني، الثروة الحقيقية التي تركها نعتز بها جميعا، رحم الله الفنان الكبير صلاح السعدني، وخالص العزاء لكل أفراد أسرته ولكل محبيه في مصر والعالم”. 

وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ81 عاما، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت النقابة في بيان: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر الفنان العظيم الأستاذ صلاح السعدنى، وإنا لله وإنا اليه راجعون، خالص العزاء إلى الفنان أحمد السعدنى والأسرة الكريمة”.

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