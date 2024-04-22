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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذئب بشري استدرج طف.لا وتعدي عليه وكتم أنفاسه بالشرقية| القصة الكاملة

الذئب البشري خلص
الذئب البشري خلص علي الطفل بالشرقية

استدرج  الذئب البشري الطفل الصغير الذي لم يكمل 6 من عمره وأوهمه أنه سيأخذه في نزهة صغيرة بمركبته الهوائية "الموتوسيكل"، ولكنه بيت النية وعقد العزم علي خطفه لأغراض دنيئة في نفسه.

 

أحداث الواقعة

في محافظة الشرقية تدور أحداث الواقعة المؤلمة التي راح ضحيتها الطفل الصغير "فهد" إلي يبلغ من العمر 6 أعوام، حيث قام  المتهم "إبراهيم أ إ ال" مقيم دائرة مركز بلبيس  بمحافظة الشرقية، بخطف وإذهاق روح الطفل "فهد أ" ، بعد أن قام بالتعدي عليه.

استدراج الطفل

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله، كما قام المتهم بخطف الطفل المجني عليه باستدراجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه.

 

إحالة المتهم للمحكمة

تم ضبط المتهم وإحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق .

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، قرارها بإحالة أوراق المتهم الي  فضيلة مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

الذئب البشري القصة الكاملة الشرقية الموتوسيكل الإعدام شنقا

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