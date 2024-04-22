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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هاليفا.. استقالة مسئول كبير في الجيش الصهيوني

قيادات بالجيش الصهيوني
قيادات بالجيش الصهيوني

يحضر رئيس القيادة المركزية للجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس للاعتزال، والبعد عن العمل في الجيش الصهيوني.

وأخبر فوكس  رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا بأنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة 3 سنوات في أغسطس المقبل والتقاعد من الجيش، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

ويأتي إبلاغ فوكس بأنه ينوى التقاعد من الجيش بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا ، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

 

7 أكتوبر أهارون هاليفا الاستخبارات

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