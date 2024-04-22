عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دعواتكم لأمي.. محمد شاهين يعلن تعرض والدته لوعكة صحية

محمد شاهين
محمد شاهين

نشر المطرب محمد شاهين صورة لوالدته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعلن فيه عن تعرض والدته إلى أزمة صحية وطالب بالدعاء لها.

وعلق محمد شاهين قائلًا: دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي، عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم، ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء، أنتِ وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب.

محمد شاهين

وروَّج محمد شاهين، فيديو لأغانيه، بعنوان "داء الغياب"، الذى صدرت على جميع المنصات الإلكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـ10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .

واحتفل الفنان محمد شاهين بهذا النجاح حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسه اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".

الفنان محمد شاهين المطرب محمد شاهين محمد شاهين والدة محمد شاهين مرض والدة محمد شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

مش هتغير.. رد قوي من رانيا يوسف على منتقدي إطلالاتها الجريئة

يسرا تحتفل بعرض فيلم «شقو» بالسعودية: سعيدة لتجاوز إيراداته 50 مليون جنيه

النجم العالمي.. باسم سمرة يعلق على تعاونه مع تامر حسني بفيلم ري ستارت

مستشفى النجوم| محمد عبده يتعرض لوعكة.. تحسن حالة سامح الصريطي.. وعبير صبري تتكتم على حالتها

منع الصحافة والتليفزيون|بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بشأن عزاء صلاح السعدني

بسبب إصابته.. سر عدم حضور أكرم السعدني لعزاء عمه

بعد حفل التجمع الخامس.. آمال ماهر تحيي حفلا غنائيا في 3 مايو

إصابات النجوم فى التصوير.. سقوط شجرة على دوللى شاهين و5 أزمات لأحمد السقا

ترشيحاتنا

مدبولي لـ مديرة المنظمة الدولية للهجرة: نتطلع لدعمكم لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين

الذكاء الاصطناعي| نائب رئيس جامعة الأزهر: التطور التكنولوجي يتحرك بسرعة مهولة

بعد خسارة الكلاسيكو| الاتحاد الإسباني يرفض هذا الطلب لبرشلونة

برنامج المسيرات والصواريخ.. تفاصيل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ