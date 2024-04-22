دعواتكم لأمي.. محمد شاهين يعلن تعرض والدته لوعكة صحية

نشر المطرب محمد شاهين صورة لوالدته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعلن فيه عن تعرض والدته إلى أزمة صحية وطالب بالدعاء لها.

وعلق محمد شاهين قائلًا: دعواتكم لأمي يا حبايب قلبي، عملية وإن شاء الله هتقوم بالسلامة بدعواتكم، ربنا يشفيكي يا أمي ويعافيكي ويحفظك من كل سوء، أنتِ وكل أمهاتنا آمين، وتخرجي بألف خير يا رب.

محمد شاهين

وروَّج محمد شاهين، فيديو لأغانيه، بعنوان "داء الغياب"، الذى صدرت على جميع المنصات الإلكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـ10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .

واحتفل الفنان محمد شاهين بهذا النجاح حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسه اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".