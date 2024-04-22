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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

عضو إفريقية النواب: سيناء تشهد تنمية شاملة ومشروعات كبري غير مسبوقة

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلي للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

أكدت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء غالية وعزيزة علي قلوب المصريين والعرب جميعاً، وستظل دوما وأبداً فخراً  للشعب المصري العظيم ، ذكري قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، والحفاظ علي أرضه وعرضه وكرامته، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وطننا الحبيب.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن سيناء الحبيبة، تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية شاملة ومشروعات كبري غير مسبوقة في تاريخها ، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة الإرهاب وإحباط مخططات ومساعى قوى الشر والظلام  للنيل من ارضنا وعرضنا، لافتة إلى أن هذا النصر ‏العظيم، ما كان ليتحقق لولا رفض المصريين لتلك المخططات العدائية، ولولا إصرار وعزيمة الشعب والجيش معاً لتتحقق أعظم الانتصارات.

أكدت نائبة حماة الوطن، علي أن هذه الذكرى ستظل يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم  جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.

ووجهت نيفين حمدي، تحيه إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، كما وجهت تحيه شكر وتقدير لكل أم وزوجة وأب وابن وطفل فقد بطل من أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب وطنه وعرضه وأرضه، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والرخاء والأمن والآمان.

نيفين حمدي النواب عبد الفتاح السيسي حماه الوطن عيد تحرير سيناء

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