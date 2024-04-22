بيانات جديدة.. جواز مميكن 2024 .. تفاصيل

يبحث الكثير عن خطوات تغيير بيانات جواز السفر حسب تغيير المنطقة السكنية أو بيانات تتعلق بالمؤهل أو الوظيفة وغيرها .

ويوضح صدى البلد خطوات تجديد جواز السفر 2024م :

• صورة الجواز القديم

• بطاقة الرقم القومى المدون بها العنوان الجديد أو المهنة الجديدة أو الحالة الاجتماعية للإناث

• شهادة التجنيد للاطلاع

• لا يكلف المواطن الذى لديه جواز سابق مثبت به "غير مطلوب للتجنيد" بتقديم الموقف من التجنيد ويؤخذ من الجواز السابق

• أصل المؤهل إذا كان الجواز منتهيًا أو التغيير من طالب لحاصل على...

• 3 صور شخصية (خلفية بيضاء)

• سداد رسوم خلاف الدمغة

ولخطوات تغيير المهنة في جواز السفر:

يواجه عدد كبير من الراغبين في السفر مشكلة تغيير المهنة في جواز السفر، خاصة من يكون لديه عقد عمل للسفر على مهنة غير المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وينبغي على الشخص الذي يرغب في تغيير المهنة في جواز السفر تغييرها أولًا في بطاقة الرقم القومي، لأن مصلحة الجوازات والهجرة تلتزم بتسجيل المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لتغيير البيانات في جواز السفر كالتالي:

– صورة جواز السفر القديم.

– استمارة جواز سفر مجاني من مصلحة الجوازات والهجرة.

– تقديم ما يثبت رسميًا الموقف من الخدمة العسكرية

– بطاقة الرقم القومى بالعنوان الجديد أو بالمهنة الجديدة أو بالحالة الاجتماعية (خاص للإناث).

– إذا كان جواز السفر منتهيا فعليه تقديم أصل المؤهل أو في حالة التغيير من طالب الى مهنة أو لحاصل على مؤهل – صور شخصية ذات خلفية بيضاء وواضحة.

- تقديم جواز السفر القديم بعد انتهاء مدته، وهي 7 سنوات حتى تتمكن من استخراج جواز جديد.

- تحرير محضر في مصلحة الجوازات في حالة تلف جواز السفر القديم حتى تتمكن من استخراج جواز جديد

خطوات تجديد جواز سفر لأول مرة:

أوراق تجديد جواز سفر

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2- تقدم 4 صور شخصية 4×6 حديثة خلفيتها بيضاء.

3- مستند رسمى يحدد موقف المتقدم من التجنيد للذكور فقط.

4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة اذا كان غير مثبت في البطاقة الشخصية.

خطوات الحصول على جواز سفر ممكين

1- التقدم إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة المتقدم.

2- سحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات بخط يد مقدم الطلب.

3- تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لتقدير الرسوم، ولمطابقة المستندات والصور الخاصة بالمتقدم.

4- استلام الإيصال، وبعد ساعات استلام الجواز.

تجديد جواز السفر أون لاين 2024

دشنت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا لاستخراج جواز السفر بالخطوات التالية:

1- الدخول لموقع الإدارة العامة للجوازات التابع لوزارة الداخلية.

2- إنشاء حساب بكلمة سر مختلفة.

3- تسجيل البيانات المطلوبة لـ استخراج جواز سفر أون لاين.

4- إدخال الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية.

5- إدخال صور شخصية للمتقدم 4×6 حديثة بخلفية بيضاء.

6- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

7- تقديم شهادة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي.

8- تقديم مستند وثيقة الزواج وصورة منها للإناث حال عدم إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

9- دفع الرسوم المطلوبة إكترونيا، ثم معرفة ميعاد استلام جواز السفر الجديد.

رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة

تقدر رسوم استخراج جواز السفر بـ 500 جنيه، أما في حالة إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلا دراسيا يتم دفع مبلغ 400 جنيه بضمان اجتماعي.