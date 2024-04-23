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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

انخفاض أسعار الدواجن
انخفاض أسعار الدواجن والبيض

تشهد أسعار الدواجن والبيض، انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الحالية والتي وصلت من 73 جنيهًا وحتى 75 جنيهًا، ليبلغ انخفاض أسعار الفراخ أكثر من 20 جنيهًا منذ نهاية شهر رمضان 2024 وحتى الآن.

انخفاض أسعار الدواجن

وكشفت الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية، أن ‎بورصة الدواجن اليوم سجلت سعر الفراخ البيضاء بالمزارع بسعر 73 وحتى 75 جنيهًا، وبذلك يصل انخفاض أسعار الدواجن أكثر من 20 جنيهًا منذ نهاية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية، فإن الفراخ البيضاء تباع في الأسواق اليوم بسعر يتراوح ما بين 80 لـ 82 جنيهًا، وعقب أن أسعار الدواجن قد تهبط أو تزيد بنسبة قليلة علي حسب المناطق المباع فيها السلعة، وعدد الحلقات الوسيطة التي قامت بتوزيع الدواجن.

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