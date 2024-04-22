الدفاع المدني في غزة: عمليات القصف مستمرة حتى الآن

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الواقع في قطاع غزة صعب ومأساوي في ظل استمرار الحرب أولا على القطاع تقريبا لليوم الـ200 لهذه الحرب التي استشهد فيها الكثير من المواطنين وأصيب فيها الآلاف ويعاني منها كل سكان غزة على المستوى النفسي والمعيشي في ظل عمليات القصف واستمرارها وفي ظل المجاعة.

وأضاف "بصل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أنه لا زالت حتى هذه اللحظة عمليات القصف مستمرة ، ومن يوم السبت حتى هذه اللحظة تم اكتشاف هذه المقابر التي كانت في مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى أنه مازالت عمليات القصف مستمرة في كل لحظة يكون هناك استهداف.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن طواقم الدفاع المدني تعمل على انتشال الشهداء الموجودين هناك في مجمع ناصر، وحتى اللحظة أكثر من 200 شهيد تم انتشالهم من هذه المقبرة، مضيفا أنه كان هناك ايضا انتشار أعداد من الشهداء تقريبا 110 شهداء من محيط مقبرة ناصر الطبي في اثناء اجتياح منطقة خانيونس.