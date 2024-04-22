الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تم انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف محمود بصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن اختفاء 2000 فلسطيني من أبناء القطاع ولا أحد يعلم ما إذا كانوا معتقلين أو دفنوا تحت الأرض"، موضحا أن الجيش الأسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر".



وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة عن انتشال 150 جثة دفنهم الجيش الاسرائيلي في مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

واوضح ان الجيش الإسرائيلي يواصل قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.