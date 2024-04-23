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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام أصلان: الذاكرة ليست استعادة للماضي

ملتقى القاهرة الأدبي
ملتقى القاهرة الأدبي

أقام ملتقى القاهرة الأدبي أمس، ندوة بعنوان "الذاكرة والأمل"، ضمت الكاتب إياكي كابي من چورچيا والكاتب المصري هشام أصلان، وأدار الندوة الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين.

 
بداية قال إياكي كابي أنه يفضل أن يتحدث بلغته الأم، ليسمع الجمهور لغة الكتاب والأحداث، والمشاعر وطريقة تعبيره في كتابه "سفر الخروج" وقال أن كل الاحداث حقيقية وعايشها بنفسه فالرواية  يسردها طفل عمره 11 سنة  مستخدماً خياله ليحاول أن يفهم الأحداث من حوله، والطفل في الرواية هو الكاتب نفسه. 


وعن السرد في الرواية يقول كابي، إن الأطفال يحاولون أن يربطوا الأحداث  مثل الأحجية وهي مزيج بين أحلامه وكوابيسه، يربطها في نهاية اليوم بالأحداث في جورجيا، عن الحرب يقول الكاتب أن الأطفال عندما يشاهدون الحروب تظل عالقة بذاكرتهم ولا يستطيعون التخلص منها.


أما عن الذاكرة يتحدث الكاتب هشام أصلان أنها ليست استعادة للماضي ولكن  سؤال القلق على ما يمثله الزمن من خطر على الأشخاص والأماكن،  وبتغير الأماكن يعني فقدان للذاكرة، ولكن بالرغم من ذلك تسير الحياة بشكل طبيعي.
وقال أصلان، أنا ابن القاهرة، ولدت وعشت فيها، وبالرغم من قسوتها فهي جزء من محبتي للمدينة- فالقاهرة مدينة ملهمة.

 

ملتقى القاهرة الأدبي الذاكرة والأمل إياكي كابي هشام أصلان

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