تعليق مثير لـ فرج عامر بشأن تصريحات تشافي بعد خسارة الكلاسيكو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على موقف المدير الفني لبرشلونة تشافي عقب هزيمة الكلاسيكو أمام الريال.

وكتب عبر فيسبوك: "حزنت جدا على تشافي المدير الفني لبرشلونة الذي بكى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وقال عملت كل حاجة لكن انهارت أحلامي بصافرة حكم الكلاسيكو الذي عمل الف حساب لريال مدريد وداس علي برشلونة".

تقارير إسبانية كشفت عن مصير تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي لبرشلونة، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

في البداية، أعلن تشافي قراره بالرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الحالي، متجاهلاً كافة محاولات مجلس الإدارة لاقناعه بالبقاء.

لكن بعد الهزيمة المفاجئة، أظهرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تشافي مستعد لتغيير قراره وقد يوافق على البقاء في النادي.

يمتد عقده مع برشلونة لموسم إضافي، ولكنه ينتظر اجتماعًا مع رئيس النادي، خوان لابورتا، لتقييم الأوضاع وبحث الخيارات المتاحة للموسم القادم.