صدى البلد يرصد أعمال التطوير على الطريق الدائري| صور

رصدت عدسة صدى البلد، صوراً لأعمال التطوير والإنشاءات على الطريق الدائري، ضمن مشروع تطوير الهوية البصرية على جانبي الطريق الدائري، في إطار استعدادات مؤسسات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال وتجربة فريدة من نوعها

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة بعمل معالجة متكاملة لعناصر الرؤية البصرية على جانبي الطريق من خلال تطوير واجهات المباني غير المنظمة، وعمل لافتات دعائية لتاريخ ومكانة القاهرة والجيزة، سواء بطول بعض جوانب الواجهات أو بمُحاذاة أسوار الطريق الدائري، مع تزويدها بعناصر الإضاءة المُناسبة، بالإضافة إلى عناصر التشجير والمناطق الخضراء وفقًا للفراغات المُتاحة على جانبي الطريق الدائري، وذلك باعتبار الطريق الدائري أحد المسارات الرئيسية للمتحف المصري الكبير.

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