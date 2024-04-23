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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى رحيل رياض القصبجي.. شكل ثنائية مع إسماعيل يس واشتهر بالشاويش عطية

رياض القصبجي
رياض القصبجي

يحل اليوم ذكرى وفاة رياض القصبجي الشهير ب الشويش عطية حيث بدأ حياته كمساري بالسكة الحديد، ثم أصبح عضوا بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية التي كان أغلب أعضائها من الهواة، إلا أن صيته ذاع في الأوساط الفنية وأصبح له جمهوره ومحبيه، إنه الفنان رياض القصبجي، والذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، لذا نخوض خلال السطور القادمة صفحات في تاريخه.

الفرق التي عمل بها رياض القصبجي

عمل رياض القصبجي في فرق علي الكسار وجورج أبيض وإسماعيل ياسين، كما عمل في السينما مع الفنان إسماعيل ياسين في أغلب الأعمال التي حملت اسمه، وشارك إسماعيل ياسين فى معظم أفلامه، واشتهر بـ«الشاويش عطية» حيث كان هذا اسمه فى غالبية الأفلام التى قدمها مع إسماعيل يس وكان تميمة حظه، ورغم الموهبة الكبيرة التى تمتع بها إلا أنه ظل حبيسًا فى الأدوار المساعدة، وكان يعرفه الجمهور بـ«الشاويش عطية» أكثر من اسمه الحقيقى

شكل ثنائيًا ناجحًا مع الفنان إسماعيل ياسين، من خلال أدائه شخصية «الشاويش عطية» في عدد من الأفلام أبرزها: «إسماعيل ياسين في الجيش»، وإسماعيل ياسين في البوليس السري»، و«مغامرات إسماعيل ياسين»، ولقب بالشاويش عطية.

زيجات رياض القصبجبي

تزوج رياض القصبجبى مرتين، وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجي وشهرتة فايق من زوجته الأولى وولد آخر من زوجته الثانية وهو فتحي رياض القصبجي، وأصيب بشلل نصفي في الجانب الأيسر بعد ارتفاع ضغط دمه، واستدعاه المخرج حسن الإمام لأداء دور في فيلم «الخطايا» أمام عبد الحليم حافظ لكن حالته الصحية لم تسعفه وانسحب ثم توفي.

أهم أعمال رياض القصبجي

من أهم أفلام القصبجي مع إسماعيل ياسين «ابن حميدو»، «إسماعيل يس بوليس حربى»، «بحبوح أفندى»، «إسماعيل يس فى مستشفى المجانين»، «إسماعيل يس بوليس سري»، «إسماعيل يس فى الطيران»، «العتبة الخضراء»، «لوكاندة المفاجآت»، «شارع الحب»، «إسماعيل يسن فى الأسطول»، «إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات» وغيرها من الأفلام.

رياض القصبجي

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