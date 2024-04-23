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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. تحذيرات من الأرصاد حول طقس الأيام القادمة

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتعرض لموجة من إرتفاع درجات الحرارة، بداية من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت ذروة الموجة ستكون غدا الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

واسترسلت: درجة الحرارة اليوم ترتفع عن الأمس بفارق 5 أو 6 درجات خلال فترة النهار، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.

ولفتت إلى أن البرودة ستنخفض خلال ال72 ساعة القادمة ليلا، لتكون أجواء صيفية بالأمس، بالإضافة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

 

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