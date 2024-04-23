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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية للجودو تصل إلى القاهرة

صدى البلد

بدأت الوفود والمنتخبات المقرر مشاركتها فى البطولة الأفريقية للجودو، في الوصول إلى القاهرة أمس الاثنين استعدادا للمشاركة في المنافسات التى تقام في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي،
أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

 

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة فى أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

استاد القاهرة البطولات الدولية والقارية الصالات المغطاة المنتخبات المشاركة بوركينا فاسو

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