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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسرق أموالك وحسابك البنكي.. احذر من الـ Games على موبايلك

تحذير عاجل|ستسرق
تحذير عاجل|ستسرق أموالك وحسابك البنكي..احذر الألعاب Games عل

كشفت شركة الأمن ماكافي عن عملية احتيال ذكية تستهدف اللاعبين، يقدم المتسللون أداة غش مجانية للعبة تسمى Cheat Lab، لكنها تخفي مفاجأة ضارة، هذا البرنامج الذي يبدو غير ضار يحتوي في الواقع على حصان طروادة للبرامج الضارة المخفية والمسمى بـ RedLine.

 

بعد تثبيت Cheat Lab، يتم تحميل البيانات الأساسية تلقائيًا إلى المتسلل

 

بمجرد قيام الضحايا غير المرتابين بتثبيت Cheat Lab، يتم تحميل بياناتهم الأساسية تلقائيًا إلى خادم المتسلل. لتعزيز انتشار هذه البرامج الضارة، يحفز المتسللون على نشرها من خلال ادعاء أن المستخدمين يمكنهم إلغاء قفل جميع ميزات الغش عن طريق مشاركتها مع الأصدقاء.

حتى أن البرنامج يحاول بناء الثقة عن طريق مطالبة المستخدمين بإدخال "مفتاح الترقية"

ومع ذلك، كشف تحليل ماكافي أن الغش نفسه مبرمج بشكل أساسي من لغة سكربت Lua. قام المتسللون بإخفاء حصان طروادة RedLine بذكاء داخل الغش المجمّع لتجاوز اكتشاف برامج الأمان.

تأكد من عدم تنزيل أي برنامج ضار مصمم لتوفير اختصارات أو حلول بديلة، وتأكد من قراءة الشهادة قبل تثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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