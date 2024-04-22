أرخص 3 موبايلات سامسونج فئة متوسطة في مصر

تبحث عن هاتف سامسونج بمواصفات ممتازة وسعر مناسب؟ إليك بعض أفضل الخيارات المتاحة في مصر لفئة المتوسطة العليا، مع التركيز على أرخص الأسعار:

1. سامسونج جالاكسي A53 5G :

• يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج Exynos 1280، وبطارية 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.



2 . سامسونج جالاكسي A33 5G:

• شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج Dimensity 700، وبطارية 5000 مللي أمبير.



3. سامسونج جالاكسي M53 5G :

• شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج Dimensity 900، وبطارية 5000 مللي أمبير.

ملاحظة:

• تختلف الأسعار قليلاً اعتمادًا على المتجر والبائع.

• تأكد من مراجعة المواصفات التفصيلية لكل هاتف قبل الشراء.

• قد تتوفر عروض وخصومات خاصة تقلل من الأسعار.

نصائح إضافية:

• قارن الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.

• ابحث عن العروض والتخفيضات المتاحة.

• تأكد من قراءة تقييمات المستخدمين قبل الشراء.

• ضع في اعتبارك احتياجاتك وميزانيتك عند اختيار الهاتف.

مع هذه الخيارات المتنوعة، ستتمكن بالتأكيد من العثور على هاتف سامسونج فئة متوسطة عليا يلبي احتياجاتك وميزانيتك في مصر.