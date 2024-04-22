أرخص 3 موبايلات سامسونج فئة متوسطة في مصر

تبحث عن هاتف سامسونج بمواصفات ممتازة وسعر مناسب؟ إليك بعض أفضل الخيارات المتاحة في مصر لفئة المتوسطة العليا، مع التركيز على أرخص الأسعار:
1. سامسونج جالاكسي A53 5G:
• يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج Exynos 1280، وبطارية 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.
2. سامسونج جالاكسي A33 5G:
• شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج Dimensity 700، وبطارية 5000 مللي أمبير.
3. سامسونج جالاكسي M53 5G:
• شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج Dimensity 900، وبطارية 5000 مللي أمبير.
ملاحظة:
• تختلف الأسعار قليلاً اعتمادًا على المتجر والبائع.
• تأكد من مراجعة المواصفات التفصيلية لكل هاتف قبل الشراء.
• قد تتوفر عروض وخصومات خاصة تقلل من الأسعار.
نصائح إضافية:
• قارن الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.
• ابحث عن العروض والتخفيضات المتاحة.
• تأكد من قراءة تقييمات المستخدمين قبل الشراء.
• ضع في اعتبارك احتياجاتك وميزانيتك عند اختيار الهاتف.
مع هذه الخيارات المتنوعة، ستتمكن بالتأكيد من العثور على هاتف سامسونج فئة متوسطة عليا يلبي احتياجاتك وميزانيتك في مصر.