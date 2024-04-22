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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هدية مجانية من سامسونج لو تليفونك جاب شاشة.. إزاي تحصل عليها

شاشة هدية مجانية
شاشة هدية مجانية من سامسونج لو تليفونك جاب شاشة..اعرف إزاي ت

ظهرت تقارير حول مشكلة الخط الأخضر الذي يظهر على شاشات بعض أجهزة سامسونج جالاكسي منذ العام الماضي. تؤثر هذه المشكلة بشكل رئيسي على الطرازات المزودة بشاشات Super AMOLED.

ومنذ انتشار هذه المشكلة على نطاق واسع، قدمت سامسونج برنامج استبدال شاشة مجاني لمرة واحدة في بعض الأسواق. على سبيل المثال، تقدم الشركة هذه الخدمة في الهند منذ العام الماضي.

تشمل الأجهزة التي يمكن استبدال شاشاتها مجانًا سلسلة Samsung Galaxy S20 و Note 20. ولكن نظرًا لأن هواتف سامسونج الذكية الأحدث تواجه نفس المشكلة  وسعت سامسونج البرنامج الآن ليشمل سلسلة Galaxy S21 و S22 .

يمكن أن تعيق الخطوط الخضراء على الشاشة قابلية استخدام الجهاز بشكل كبير. حتى المهام الصغيرة مثل فتح التطبيقات يمكن أن تصبح محبطة في مثل هذه الظروف.

ولمساعدة المستخدمين المتضررين، تقدم سامسونج استبدالًا مجانيًا للشاشة. ولكن بالإضافة إلى الشاشة، ستحصل الأجهزة المتأثرة أيضًا على بطارية جديدة ومجموعة أدوات مجانية.

وهناك مهلة للاستفادة من هذا العرض. يجب عليك حجز موعد لاستبدال المجاني في مركز خدمة سامسونج بحلول 30 أبريل 2024. إذا فاتك هذا الموعد النهائي، فقد تضطر إلى دفع تكلفة الإصلاحات بنفسك.

ويعني هذا البرنامج أن المستخدمين المتضررين يحصلون على تجديد مجاني لأجهزتهم. ونظرًا لأن سلسلة Galaxy S21 و S22 لا تزال تحصل على تحديثات البرامج ولديها أجهزة حديثة نسبيًا، فإن هذا الإصلاح المجاني يمكن أن يساعد حقًا في إطالة عمر هذه الهواتف الذكية.

وإذا كنت في الهند وتملك هاتف Galaxy S20 أو Note 20 أو S21 أو S22 بخطوط خضراء، فنوصيك بحجز موعد في أقرب مركز خدمة سامسونج قبل 30 أبريل 2024. لا تفوت هذه الفرصة لإصلاح هاتفك والاستمرار في الاستمتاع به لسنوات قادمة.

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