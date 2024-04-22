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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة..أحدث شاشة سمارت من شاومي 100 بوصة

بسعر مفاجأة..أحدث
بسعر مفاجأة..أحدث شاشة سمارت من شاومي 100 بوصة

أطلقت شاومي مؤخرًا تليفزيون Redmi Max 100 بوصة موديل 2025، وهو عبارة عن تليفزيون ذكي ضخم يلبي احتياجات عشاق الترفيه والألعاب على حد سواء، وذلك في الصين. أصبح التليفزيون الآن رسميًا متاحًا للشراء في الصين.

 

مواصفات شاومي Redmi Max 100 بوصة موديل 2025

 

لُب تليفزيون Redmi Max 100 هو شاشته الضخمة التي تبلغ 100 بوصة بدقة 4K. معدل التحديث يصل إلى 144 هرتز مع دعم لتقنية معدل التحديث المتغير (VRR).

لتحسين معالجة الحركة بشكل أكثر سلاسة، يستخدم التليفزيون تقنية تعويض الحركة MEMC بمعدل 120 هرتز. والجدير بالذكر أن هناك وضع منافسة يرفع معدل التحديث إلى 240 هرتز وهي نسبة أعلى.

يمكن للشاشة عرض 1.07 مليار لون، مما يعني أنها شاشة 10 بت، وتغطي 94٪ من نطاق DCI-P3 الواسع للألوان. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف دقة الألوان عند ΔE≈2، مما يشير إلى درجة عالية من دقة الألوان. كما يتمتع التليفزيون أيضًا بتقنية حماية العين Qingshan الأصلية من شاومي.

أما بالنسبة للاتصال، فالטלוيزيون مزود بثلاثة مداخل HDMI، ومدخلين USB-A، ومنفذ إيثرنت واحد، ومنفذ بصري واحد، ومنفذ إدخال AV، ومنفذ هوائي. يدعم اثنين من منافذ HDMI الثلاثة معيار HDMI 2.1 لتقليل زمن الإدخال أثناء ممارسة الألعاب.

كما أنها تدعم VRR و ALLM (وضع التأخير المنخفض التلقائي) وتقنية AMD FreeSync لتجربة لعب أكثر استجابة.

يأتي Redmi Max 100 مزودًا بأربعة مكبرات صوت. هناك دعم لتقنيتي Dolby Vision و Dolby Atmos لتحسين تجربة الصوت، مع توافق DTS-X لمعالجة صوت عالية الجودة.

يعمل التليفزيون بمعالج رباعي النواة A73 مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من سعة التخزين. تشمل خيارات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6 لتدفق سلس والوصول إلى الإنترنت.

يدعم التليفزيون عرض شاشة متعدد الوظائف لمشاركة المحتوى بسهولة من الأجهزة المحمولة. تحصل على جهاز تحكم عن بعد يعمل بالبلوتوث مع وظيفة NFC مدمجة تسهل التنقل والتفاعل.

يعمل بنظام التشغيل HyperOS الأحدث من شاومي مع دعم تطبيقات الطرف الثالث. ثم يأتي Xiaoai، المساعد الافتراضي من شاومي للتحكم الصوتي الذكي.

 

السعر 

 

يبلغ سعر تليفزيون Redmi Max 100 بوصة موديل 2025 (حوالي 1243 دولار أمريكي) في الصين. يمكنك شراؤه من JD.com أو الموقع الرسمي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شاومي مكبر صوت تلفزيون Xiaomi TV Speaker 3.1 مجانًا، إذا طلبت قبل 30 أبريل أو حتى نفاذ الكميات.

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