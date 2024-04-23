الجيش السوداني يسيطر على مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم

نجح الجيش السوداني في السيطرة على جبل مهم قرب مصفاة الخرطوم شمال العاصمة، والتي تعرف بـ"مصفاة الجيلي"، متوقعًا استرداد هذه المنشأة في وقت وشيك جدًا على خلفية العمليات التي تنفذها القوات المسلحة بالتحالف مع القوات المشتركة.



وذكر مصدر عسكري لـ"الترا سودان" إن القوات المسلحة تحاصر المصفاة من ثلاثة محاور، ووصلت قوات من قاعدة حطاب العملياتية وقاعدة المعاقيل والكدرو بالخرطوم، وتبدو عملية التطويق "محكمة وفعالة".



ولفت المصدر العسكري إلى أن الجيش يضع في الاعتبار الحفاظ على البنية التحتية لذلك يدير عملية تحرير المصفاة بـ"شكل دقيق"، مؤكدًا أن القوات المسلحة تعتزم تحرير كل شبر من أرض السودان.

وأضاف أن"القوات المتمردة" قامت بزراعة الألغام الأرضية في محيط المصفاة لمنع تقدم الجيش، لكن هذا لا يمنع من العمل باحترافية.

وتقع مصفاة الخرطوم في منطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، وهي أكبر منشأة نفطية لتكرير الخام القادم من غربي وجنوبي البلاد.

ورغم تقلص الإنتاج في العامين الأخيرين، إلا أنها كانت تنتج (70)% من البنزين المستهلك محليًا و(50)% من الاستهلاك المحلي لغاز الطهي.