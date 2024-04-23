أكاديمية تعليمية وهمية تنصب على أهالى سوهاج| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول عليها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مالك مكتب تجارة وتصدير، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وضبط بحوزته "عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.