طلاب المدارس يؤدون اختبار TOFAS لقياس المهارات في الرياضيات | صور

أعلنت بعض المدارس عن بدء عقد اختبار TOFAS بهدوء وبدون أي شكاوى ، مشيرة إلى إقبال عددا من الطلاب على آداءه رغم انه “اختياري”

وكشفت مديريات التربية والتعليم والمدارس تفاصيل عقد اختبار TOFAS في المدارس للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والمتعلق بمادة الرياضيات

حيث قالت مديريات التربية والتعليم والمدارس ، أنه يتم عقد اختبار TOFAS عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال الكمبيوتر أو التليفون المحمول ، وهو اختبار لقياس القدرات الذهنية ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى أبنائنا الطلاب في مجال تعليم الرياضيات والبرمجة

وأوضحت مديريات التربية والتعليم والمدارس ، أن اختبار TOFAS يعقد للطلبة المسجلين للاختبار بواسطة المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم .

وشددت مديريات التربية والتعليم والمدارس على أن اختبار TOFAS يعقد للطلاب الراغبين في ادائه بشكل إختياري وليس إجباري ، ويكون لمدة ساعة

ويضم اختبار TOFAS في المرحلة الابتدائية ثلاث مستويات كالتالى :

المستوى الاول: الصف الثالث يتم الاختبار على مهارات الجمع والطرح والضرب

المستوى الثانى: الصف الرابع الاختبار على مهارات الضرب والقسمة وجمع وطرح الكسور ذات القواسم (العوامل) المشتركه

المستوى الثالث: الصفين الخامس والسادس ويتم الاختبار فى الضرب والقسمة وترتيب العمليات على الاعداد العشرية والاعتيادية

ويكون اختبار TOFAS من 60 اى 70 سؤال فى زمن قدره 40 دقيقة ، ويحظر استخدام الآله الحاسبة فى الاختبار ويمكن للتلميذ الاستعانة بورقة وقلم لإجراء العمليات الحسابية أثناء الاختبار

ويتلقى منسق المدرسة بريدًا إلكترونيًا يحتوي على ملفات PDF و Excel لنتائج التلاميذ في اختبار TOFAS ، بعد مدة من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع من إجراء الاختبار موضح بها تحليل لمستوى كل تلميذ فى الاختبار ويمكن الاستعانه بهذا التحليل فى عمل البرامج العلاجية أو الاثرائية للتلاميذ حسب مستوياتهم فيما بعد

وبالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية يسجل لهم المعلم او ولي الأمر الاسم قبل بدء الاختبار لتجنب الاخطاء الإملائية فى كتابة الاسم (و يظهر الاسم بنفس الصيغة على الشهادة اذا حصل التلميذ على 80٪ أو أكثر فى الاختبار )



وكانت قد شددت مديريات التربية و التعليم، علي الإدارات التعليمية بالالتزام بالتعليمات الخاصة باختبار TOFAS وهي كالتالي:-

- تشكيل غرف عمليات الإدارة والمدارس وذلك لمتابعة أعمال الاختبار .

- متابعة كافة المدارس بالإدارة للوقوف على استعدادات المدارس لإجراء لاختبار .

- مخاطبة مجلس المدينة وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربي أثناء انعقاد الاختبار .

- توجيه المدارس بعقد ورش عمل لتدريب الطلاب والمعلمين على أعمال الاختبار .

- التنسيق مع المدارس الثانوية في حالة حدوث مشاكل بأي مدرسة بخصوص انقطاع الأنترنت .

- الاستعانة بالمعلمين الموجودين داخل المدرسة وخاصة المدارس الابتدائية وذلك لتسهيل دخول الطلاب للاختبار من خلال الموبايل في حالة تعذر أجهزة المدرسة المتاحة .

- يتم إفادة غرفة عمليات المديرية الآن بتقرير بحالة استعدادات الإدارة ومدارسها لإجراء الاختبار .

- يتم إفادة غرفة عمليات المديرية بتقرير عددي كل ساعة عن الطلاب الذين أتموا الاختبار .

- يتم إفادة غرفة عمليات المديرية بتقرير نهائي عن أعمال الاختبار ويتم التوضيح فيه عدد المستهدفين الإجمالي بكل مدرسة بالإدارة وكذلك إجمالي الذين أتموا الاختبار .

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS

اختبار TOFAS