تراجع أداء مؤشرات البورصة تحت ضغط من مبيعات المستثمرين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، تحت ضغط مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 28035 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 34174 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 11999 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 6490 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 9222 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 7802 نقطة.