السكك الحديدية تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. تعرف على المواعيد الجديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 / 4 / 2024.

وقالت الهيئة في بيان أمس، الاثنين: “عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة”.

موعد عمل السكك الحديدية بالتوقيت الصيفي

وتستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ومن المقرر تطبيق التوقيت الصيفي آخر جمعة في شهر أبريل الجاري، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، وبذلك تكون الساعة 12 صباحا هي الواحدة، ليستمر إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

وفي سياق منفصل، عقدت الهيئة للتعريف بمفاهيم وأهمية الولاء الوظيفى داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع التأكيد على زيادة شعور العاملين بالولاء تجاه هيئتهم، مما يؤدى إلى تحسين الأداء الوظيفى للعامل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل، مما يسهم بتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية.

تطوير طرق وأساليب العمل

ونوهت الهيئة إلى أن الأشخاص الذين يملكون حس الانتماء الوظيفي يسعون دائما نحو الارتقاء بأنفسهم ومهاراتهم سعيا منهم لإثبات ذواتهم في أعمالهم ويكونوا أكثر استعدادا لتقديم أفكار جديدة ومساهمات خلاقة في تطوير طرق وأساليب العمل وتساهم في رفع وتيرة العمل وتحسين ظروفه، وهذا بدوره يفتح الباب لحصول العامل على مراتب أعلى في التدرج الوظيفي والمادى، وتكون علاقة الموظفين الذين يشعرون بالانتماء الوظيفى بزملائهم ومكان عملهم أفضل وأقوى، كما يصبحون قلعة التصدى الأولى فى وجه أى شخص يسعى للمساس بالهيئة.

في السياق نفسه، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل التوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل 2024.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من هذا التوقيت يكون قيام القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.

مواعيد قيام القطارات الجديدة

وبحسب تعليمات الهيئة، فإن القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة ۲۳:۰۰ وحتى الساعة ٢٣:٥٩ تقوم متأخرة ساعة، وهي كما يلي:

- قطار ٢٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٠٠ يقوم الساعة ٠٠:٠٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ۲۳:۱٥ يقوم الساعة ٠٠:١٥ حسب التوقيت الصيفي).

- على محطة القاهرة قيام قطار ۱۰۱۰ (موعده الساعة ٠٠:٠٥ يقوم الساعة ٠١:٠٥ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٩٠٢ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٢٠ يقوم الساعة ٠١:٢٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٣٠٠٦ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٥٠ يقوم الساعة ٠١:٥٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٩٠ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٣٠ يقوم الساعة ٠٠:٣٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٣٣ من محطة أسوان (موعده الساعة ٠٠:١٠ يقوم الساعة ١:١٠ حسب التوقيت الصيفي).