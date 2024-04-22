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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجمعة المقبلة| موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. هنقدم الساعة ولا هنأخرها

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، تصدرت هذه الكلمات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، تزامنا مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوى ، حيث يبحث غالبية المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي خلال عام 2024.

التوقيت الصيفي 

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

حددت الحكومة موعد تطبيق التوقيت الصيفى بعد ما يقرب من 7 سنوات من إيقاف العمل به، (صادر عام 2016).

في إبريل 2023 صدر قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد تطبيق التوقيت الصيفي وذلك عبر تقديم المواطنين ساعاتهم 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفى

بدأ العمل بالتوقيت الشتوى منذ الجمعة 27 أكتوبر 2023، على أن يستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق 26 إبريل 2024، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي أي بعد 5 أيام من الآن.
سيتم تقديم الساعة لمدة ساعة كاملة (60 دقيقة).

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ضبط الوقت تلقائيا بالهواتف المحمولة

والتأكد من تغيير إعدادات الوقت تلقائيا بمجرد بداية تطبيق التوقيت الصيفى 2024، يجب الدخول على إعدادات الهاتف المحمول، ثم إعدادات الوقت والتاريخ وتفعيل خيار تحديث الوقت تلقائيا طبقا لمزودى الخدمات لشركات المحمول حتى يتثنى للشركات بتحديث الوقت تلقائيا طبقا للتوقيع الصيفى بتقديم الساعة.

التوقيت الصيفي 

فوائد التوقيت الصيفي

وأوضح مجلس الوزراء، (في وقت سابق)، أن فوائد التوقيت الصيفي تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

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