شاهد.. لحظة إنقاذ طاقم السفينة التجارية ببورسعيد

حصلت صدى البلد على صور توضح عملية انقاذ طاقم السفينة التى تعرضت للغرق صباح اليوم على شاطئ بورسعيد .

وتوضح الصور معاونة فرق انقاذ هيئة قناة السويس لطاقم السفينة البالغ عددهم ١٢ بحرى وربان السفينة الي لنشات الانقاذ تمهيدا لنقلهم الي الشاطي .

كانت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

لحظة انقاذ طاقم السفينة البحرى 1000300330 1000300329 1000300328 1000300326 1000300327 1000300268 1000300266 1000300264 1000300263 1000300262 1000300261 1000300208 1000300220 1000300210 1000300209

وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار ١٠" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة

بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).