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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 15 ألفاً و200 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة.

 

وقال الهابط، إن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم، الثلاثاء، بلغ 15 ألفاً و200 طن، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

من جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام عملية صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة لذلك.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى صرف مستحقات المزارعين صرف مستحقات

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