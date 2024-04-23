محافظة الجيزة تزيل سوق عشوائي للباعة مقام بنهر الطريق في كفر طهرمس

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وارصفه المشاة والجزر الوسطي وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم امن لسير المواطنين دون اي معوقات .



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين والمنشأت التجارية والمحال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق .



وفي ذلك الاطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره علي حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين.

وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.



وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و ١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوات والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و ٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة وسيارة تصف نقل لبيع وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة و تحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.

IMG-20240423-WA0008

IMG-20240423-WA0018

IMG-20240423-WA0010

IMG-20240423-WA0009