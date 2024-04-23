عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة تزيل سوق عشوائي للباعة مقام بنهر الطريق في كفر طهرمس

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وارصفه المشاة والجزر الوسطي وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم امن لسير المواطنين دون اي معوقات . 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين والمنشأت التجارية والمحال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق . 


وفي ذلك الاطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره علي حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الأسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 
وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور  بمحيطه.


وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و ١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوات والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و ٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة وسيارة تصف نقل لبيع وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة و تحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة  المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.

IMG-20240423-WA0008
IMG-20240423-WA0008
IMG-20240423-WA0018
IMG-20240423-WA0018
IMG-20240423-WA0010
IMG-20240423-WA0010
IMG-20240423-WA0009
IMG-20240423-WA0009
IMG-20240423-WA0007
IMG-20240423-WA0007
الجيزة حي بولاق الدكرور كفر طهرمس محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن وزارة الإعلام السورية

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

محافظ الجيزة: إنشاء قسم " الحفاظ على التراث " بالإدارة العامة للسياحة

تعليم الجيزة يفتتح معرض لمحات للطلاب المبدعين بدار الأوبرا المصرية |شاهد

استجابة للمواطنين.. رفع إشغالات وتعديات المحال على الطريق العام في البحيرة

محافظ الجيزة يُجازي نواب رئيس أوسيم ومديري الإشغالات والتنظيم وحماية الأراضي

محافظة الجيزة: رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع محمد متولى ببولاق الدكرور

تكثيف الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الـ 3 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

ترشيحاتنا

الشاهد الثاني في "رشوة الري": تقرير معهد الإنشاءات كشف عدم صلاحية الخرسانة

4 قرارات لرئيس الحكومة تغير نظام الإفراج الجمركي عن البضائع|التفاصيل الكاملة

مقابر جماعية جديدة.. الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة "مرعب"

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

الرئيس الإيراني: لن يتبقى شيء من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ