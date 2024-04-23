حالة من النضج.. سوسن بدر توجه رسالة لـ سوزان نجم الدين

أشادت النجمة الكبيرة سوسن بدر بأداء النجمة سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين والذي عٌرض رمضان الماضي وحققها دورها ردود أفعال واسعة في أنحاء الوطن العربي.



وأضافت سوسن بدر، أنها تحب جميع أعمالها وتتابعهم باستمرار، ولكن هذا العام في شخصية ألينار فوصفتها بأنها وصلت لحالة من النضج وفهم للشخصية استثنائي، متابعة أنها متأكدة أن سوزان نجم الدين قد اخترعت طريقة الأداء التي قدمتها الدور.



وتتابع أنها استمتع بادائها للغاية في العمل، مشددة أنها أحبت المسلسل بشكل عام ولكن سوزان على وجه الخصوص أدائها كان جميل.



فيما لفتت سوزان نجم الدين أن سوسن بدر نجمة كبيرة وقدوة بكل تأكيد، وردت سوسن بدر عليها إنها أفضل من هذا بكثير.

وشهدت أحداث الحلقة 34 من مسلسل الصديقات، تأجيل الحكم الخاص بسوزان مع استمرار سجنها، حيث ظهرت قوة مضافة لشخصية عبير في السجن فكما كانت تدعم صديقاتها وتدافع عنهن خارج السجن فهاهي تدافع عن المظلومات داخله بكل قوة وشراسة.

كما تعرضت لتهديد مباشر من طليقها كامل بك وواجهته بقوة وتحدي مؤكدة انها لاتخشاه وليس لديها ماتخسره بعد سجنها وخسارتها لكل أموالها ولعائلتها.

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد.