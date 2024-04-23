المؤبد لميكانيكى بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكى لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 31580 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3930 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم "محمد.ف.ف.ا " - 38 سنة - ميكانيكي - مقيم بهتيم، انه في يوم 21/11/2023 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "اندازول كاربوكساميد" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض " كتر " دون مسوغ قانوني.

وتعود أحداث الواقعة أنه حال مرور ملازم أول محمود النجار معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بيده لسلاح ابيض كتر فضبطة وبتفتيشه عثر علي كيس بلاستيكي يحوي 25 كيس داخل كلا منهم مسحوق مخدر، كما عثر على مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصدة الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتة و المبلغ المالي حصيلته، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.