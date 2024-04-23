إنبي وبتروجت تشاركان في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والبترول 2024

شاركت شركتا إنبي وبتروجت كممثلين لقطاع البترول المصري في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والبترول ٢٠٢٤ (OPES)، الذي انطلق في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ إبريل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض كأكبر حدث دولي في مجال النفط والغاز والطاقة في سلطنة عمان، وتتركز أعماله في مجال الطاقة المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مستقبل مستدام يتسم بالتطور والازدهار.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس طارق الملا لفتح أسواق عمل جديـدة والتوسع في الأعمال الخارجية.

كما يهدف الحدث إلى تعزيز المناقشات حول أحدث الابتكارات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات في الصناعة التي تعزز الانتقال العالمي للطاقة.

ويُعد مؤتمر ومعرض عُمان للبترول والطاقة منصة واعدة لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث التطورات في المجالات ذات الصلة، وهو بمثابة منبر لقاء المختصين بصناعة البترول والطاقة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأتاح مؤتمر ومعرض عمان للطاقة لشركتي إنــبى وبتروجت بحث سبل التعاون وعرض خبراتهما الفنية وتبادل الآراء مع شركاء النجاح، واستعراض أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية، وتقديم قدرات الشركات المصرية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل وخاصة مشروعات تحول الطاقة ومشروعات تقليل الانبعاثات الكربونية.