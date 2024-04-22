الملا: تعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيناتور أدولفو اورسو وزير الشركات وصنع في إيطاليا الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد كبير من قيادات المؤسسات والمنظمات والشركات الإيطالية، بحضور السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلى كوارونى وقيادات قطاع البترول .



وأوضح الملا أنه تم خلال المباحثات بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن الحرجة والطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الذي يخص هذا المجال.

وأوضح الملا أنه على مدار الاعوام السابقة والتاريخ العريق الذي يربط بين البلدين وشعوبهما، خاصة في مجال الطاقة والبترول والغاز الذي يمتد منذ عام ١٩٥٧ ، نتطلع للمزيد من الشراكة بين الشركات المصرية والإيطالية فى ضوء العلاقات المتميزة وسهولة التعامل والتعاون بين الجانبين ، خاصة وأن الشركات الإيطالية تتميز بأنها صاحبة قرار وسريعة التنفيذ وتحرص على الحضور والمشاركة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة "ايجبس" الذي يعقد خلال فبراير من كل عام .

ومن جانبه أكد السيناتور أدولفو اورسو على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وأن الشراكة المصرية الإيطالية دليل على قوتها وتجسد ذلك فى الزيارات المتتالية التي تقوم بها رئيسة الوزراء الإيطالية وآخرها منذ شهر لتؤكد على استراتيجية العلاقة بين مصر وايطاليا واوروبا ، لافتاً الى ان خطة ماتي لإفريقيا Mattei Plan for Africa تعتبر مصر شريكًا ذا أولوية ودولة محورية فيها.

وأضاف ان هناك ثلاثة مجالات للتعاون منها المجال التقليدي البترول والغاز والفاعل الرئيسى فيها شركة اينى . ويستجد مجالان للتعاون وهما صناعة التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، لافتاً إلى ان ايطاليا لديها مشروع لتكون دولة منتجة للتكنولوجيا الخضراء والرقمنة، وهناك اهتمام بسلسلة إمدادات للمواد الخام بجانب اوروبا ويمكن التعاون مع مصر فى ذلك، وهناك تعاون قائم بالفعل فى مجال المعادن ويمكن دخول شركات إيطالية اخرى، خاصة وأنه تم إنشاء صندوق ايطالى سيادي خاص بانتاج المواد الخام ، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين واستيراد الامونيا فى اوروبا .

وأشار المهندس طارق الملا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاهم الكامل مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، والتوافق بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي وصلابة العلاقات القوية المصرية الاوروبية وتميز العلاقة الاستثنائية المصرية الإيطالية، وستكون محفزا للتعاون والمشاركة فى خطة ماتيا المخصصة لافريقيا ، مشيراً إلى انه سيتم التنسيق بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال مشتركة لعرض كافة المقترحات والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطة ، مستعرضاً قصص النجاح التى تحققت بالتعاون مع الشركات الإيطالية، بالإضافة إلى التعاون فى مشروعات كبرى جار تنفيذها مثل مشروعات توسعات مصفاة ميدور ومجمع اسيوط لإنتاج السولار بجنوب مصر ، لافتاً إلى ان قطاع البترول لديه إمكانيات وبنية اساسية لإنتاج الهيدروجين والمواد الناتجة عنه مثل الامونيا الخضراء.