بالأسلحة الصاروخية| ضربة جديدة من حزب الله للاحتلال..فيديو

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وفي سياق متصل، أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تيلجرام: "دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.